«Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» в Казани обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2. В составе гостей хет-трик на свой счет записал Сергей Шумаков, в составе хозяев по шайбе забросили Антон Ландер и Михаил Глухов.

Таким образом, по итогам четырех матчей серии первого раунда плей-офф, в каждом из которых омские хоккеисты добыли победу, «Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс», который является действующим обладателем Кубка Гагарина, завершил выступление в нынешнем турнире.