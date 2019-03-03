Сборная России стала лидером в медальном зачете после первого дня Универсиады

Сборная России лидирует в медальном зачете по итогам первого дня Универсиады в Красноярске. Наши спортсмены завоевали 12 медалей (четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые).

На втором месте с большим отрывом от россиян расположилась команда Швейцарии. Спортсмены из этой страны взяли три медали (по одному золоту, серебру и бронзе).

Замкнула тройку лидеров Канада с двумя наградами (золото и бронза).

Золото в копилку российской сборной добыли лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, а также сноубордистка Кристина Пауль (сноуборд-кросс) и фристайлист Максим Буров (лыжная акробатика).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отметил беспрецедентную массовость Универсиады-2019. Российский лидер сравнил спортивное мероприятие в Красноярске с Олимпиадой в Сочи, где приняли участие около трех тысяч спортсменов.