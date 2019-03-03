Российский лыжник Александр Большунов завоевал второе место в гонке на 50 км на ЧМ в Зеефельде

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в масс-старте на 50 километров на чемпионате мира, проходящем в австрийском Зеефельде.

Первым пришел норвежец Ханс Кристер Холунн. Он преодолел расстояние за 1 час 49 минут 59,3 секунды, опередив россиянина на 27,8 секунды.

Третьим стал еще один спортсмен из Норвегии Шур Рете, отставший от триумфатора на 57,8 секунды.

Ранее сообщалось, что российский фристайлист Максим Буров занял первое место в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске.