Россиянин Максим Буров завоевал золото в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске

Российский фристайлист Максим Буров занял первое место в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске. В финале россиянин набрал 119,91 балла.

Вторым стал представитель Китая Ли Чжунлинь (87,77 балла). Третья позиция досталась еще одному российскому спортсмену, Руслану Катманову (87,77).

Для российской сборной это золото стало четвертым на Универсиаде в Красноярске.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы триумфально выступили в индивидуальной лыжной гонке на Универсиаде в Красноярске, заняв весь пьедестал почета.