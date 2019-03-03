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Россиянин Максим Буров завоевал золото в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске

Роман Захаров
17:08 03.03.2019
Еще один российский представитель, Руслан Катманов, завоевал бронзу в этой дисциплине в рамках соревнований.
Россиянин Максим Буров завоевал золото в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости

Российский фристайлист Максим Буров занял первое место в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске. В финале россиянин набрал 119,91 балла.

Вторым стал представитель Китая Ли Чжунлинь (87,77 балла). Третья позиция досталась еще одному российскому спортсмену, Руслану Катманову (87,77).

Для российской сборной это золото стало четвертым на Универсиаде в Красноярске.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы триумфально выступили в индивидуальной лыжной гонке на Универсиаде в Красноярске, заняв весь пьедестал почета.

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