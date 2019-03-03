Российский боец Забит Магомедшарипов одержал пятую подряд победу в UFC

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 235, одним из участников которого был россиянин Забит Магомедшарипов. Он победил в бою с опасным соперником, американцем Джереми Стивенсом, продлив тем самым свою победную серию до пяти боев.

Завершить схватку досрочно россиянину не удалось. Бой прошел всю дистанцию в три раунда, и в конце главный судья поднял руку Магомедшарипова в знак победы.

Соперник дагестанца известен ударной техникой вкупе с бесстрашием, поэтому бой можно было назвать самым серьезным на данный момент испытанием для россиянина. Американец не переставал наступать на него на протяжении всего боя, но изобретательность и навыки позволили Магомедшарипову закончить схватку победителем.

Это означает, что вскоре у россиянина может появиться возможность претендовать на чемпионский пояс в своей весовой категории. В речи после боя Магомедшарипов поделился тем, что он вышел не самым простым, но стал шагом вперед, и назвал имена тех, с кем еще хотел бы провести бои в будущем.

Так, в случае продолжения победной серии Магомедшарипов сможет вскоре стать вторым россиянином, завоевавшим чемпионский пояс. Напомним, первым в конце 2018 года стал дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов, завоевавший, а впоследствии успешно защитивший пояс чемпиона UFC в легком весе.