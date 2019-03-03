Путин посетил операционный центр Универсиады

Президент России Владимир Путин осмотрел операционный центр Универсиады, куда в режиме реального времени поступает вся информация со спортивных объектов и с камер видеонаблюдения, установленных в деревне, где поселились атлеты.

Отсюда ведется координация волонтерами и здесь вносятся все необходимые коррективы в работу. Глава государства осмотрел оборудование, в том числе гигантские мониторы центра.

В этот момент диктор объявил о том, что сборная команда России завоевала первую золотую медаль в индивидуальных лыжных гонках. Отличилась Алиса Жамбалова.

Это известие все находящиеся в центре, включая главу государства, встретили бурными аплодисментами.

В конце беседы Путин пожелал всем удачи и хорошего дня.