Российские лыжницы заняли весь пьедестал по итогам индивидуальной гонки на Универсиаде
Никто из соперниц наших девушек не смог навязать им достойной борьбы.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Российские лыжницы триумфально выступили в индивидуальной лыжной гонке на Универсиаде в Красноярске, заняв весь пьедестал почета.
Спортсмены оспаривали лидерство на пятикилометровой дистанции.
Первой финишный створ пересекла Алиса Жамбалова с результатом 14 минут 48,6 секунд. Второй прибежала Екатерина Смирнова с отставанием всего на 3,7 секунды. Замкнула тройку призеров Яна Кирпиченко.
Ранее президент России Владимир Путин торжественно объявил Всемирную зимнюю универсиаду – 2019 в Красноярске открытой.
Торжественная церемония прошла на «Платинум Арене».