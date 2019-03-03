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Российские лыжницы заняли весь пьедестал по итогам индивидуальной гонки на Универсиаде

Ян Брацкий
07:34 03.03.2019
Никто из соперниц наших девушек не смог навязать им достойной борьбы.
Российские лыжницы заняли весь пьедестал по итогам индивидуальной гонки на Универсиаде
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Российские лыжницы триумфально выступили в индивидуальной лыжной гонке на Универсиаде в Красноярске, заняв весь пьедестал почета.

Спортсмены оспаривали лидерство на пятикилометровой дистанции.

Первой финишный створ пересекла Алиса Жамбалова с результатом 14 минут 48,6 секунд. Второй прибежала Екатерина Смирнова с отставанием всего на 3,7 секунды. Замкнула тройку призеров Яна Кирпиченко.

Ранее президент России Владимир Путин торжественно объявил Всемирную зимнюю универсиаду – 2019 в Красноярске открытой.

Торжественная церемония прошла на «Платинум Арене».

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