Шипулин сдержал обещание и подарил Дзюбе лыжи

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин встретился в Екатеринбурге с форвардом санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артемом Дзюбой и подарил ему лыжи с собственным автографом.

Видеозапись вручения подарка публикует пресс-служба сине-бело-голубых в своем Twitter-аккаунте.

Антон Шипулин встретил Артема Дзюбу в Екатеринбурге и вручил обещанный подарок ⛷ pic.twitter.com/AtH3xVPe14 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 1, 2019

Шипулин пообещал подарить Дзюбе лыжи после победы российской сборной над командой из Египта в рамках домашнего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Тогда подопечные Станислава Черчесова обыграли египтян со счетом 3:1 и вышли в ⅛ финала. Атором одного из голов стал Артем Дзюба.