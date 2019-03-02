Подрались все: в потасовках на хоккейном матче «Спартак» - СКА приняли участие фанаты и хоккеисты
Фанаты столичного «Спартака» устроили драку на трибуне во время третьего матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с питерским СКА. Инцидент имел место во втором игровом периоде.
Для урегулирования конфликта потребовалось вмешательство сотрудников полиции и охраны «ЦСКА Арены», где проходила встреча.
Стоит отметить, что не только болельщики не справились в этот день с эмоциями: защитник «красно-белых» Максим Гончаров и нападающий питерского клуба Илья Каблуков сошлись в бескомпромиссной рукопашной схватке во втором периоде матча.
Это случилось после того, как один из игроков СКА опасно атаковал голкипера москвичей, в результате чего на льду вспыхнула массовая потасовка, где главными действующими лицами стали Гончаров и Кабулуков.
По итогам битвы оба спортсмена получили по пять штрафных минут.
Встреча хоккейных команд завершилась со счетом 2:5 в пользу СКА.