Путин объявил Всемирную зимнюю универсиаду - 2019 открытой

Президент России Владимир Путин объявил Всемирную зимнюю универсиаду – 2019 в Красноярске открытой. Торжественная церемония открытия Игр проходит в субботу на «Платинум Арене» в Красноярске.

Первые спортивные соревнования Универсиады начались 2 марта. За 76 комплектов наград поборются около трех тысяч студентов из 59 стран мира. Универсиада продлится до 12 марта.

Ранее сообщалось, что в Красноярске началась формальная часть открытия зимней Универсиады - 2019. Торжественная часть церемонии продлится три часа.