Путин выразил надежду, что Универсиада-2019 пройдет на самом высоком уровне

Президент России Владимир путин в субботу в рамках открытия XXIX Всемирной зимней универсиады - 2019 встретился с членами исполкома Международной федерации университетского спорта.

В ходе встречи президент поблагодарил Международную федерацию университетского спорта за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске и выразил надежду, что она пройдет на самом высоком уровне.

«Мы уже оставили заявку на проведение летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Если вы нам доверите проведение этого мероприятия, то мы будем стараться сделать так, чтобы оно было ярким и красивым. И я, конечно, надеюсь, что эта Универсиада пройдет на самом высоком уровне», - отметил президент.

Ранее сообщалось, что в Красноярске началась формальная часть церемонии открытия зимней Универсиады - 2019. Торжественная часть церемонии начнется в 20:19 и продлится три часа.