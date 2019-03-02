В Красноярске началась церемония открытия зимней Универсиады - 2019

В Красноярске началась церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады - 2019.

Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия провел встречу с членами исполкома Международной федерации университетского спорта.

Путин выразил надежду, что Универсиада пройдет на самом высоком уровне.

«Мы уже оставили заявку на проведение летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Если вы нам доверите проведение этого мероприятия, то мы будем стараться сделать так, чтобы оно было ярким и красивым. И я, конечно, надеюсь, что эта Универсиада пройдет на самом высоком уровне», - отметил президент.

Торжественная часть церемонии зимней Универсиады 2019 начнется в 20:19 и продлится три часа.

В Красноярске 2 марта стартовали соревнования зимней Универсиады 2019 года, они продлятся до 12 марта. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.