Емельяненко в суде раскаялся за дебош в Кисловодске.

Скандально известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в ходе судебного заседания в Кисловодске раскаялся в том, что оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

«Каюсь, был не прав… раскаиваюсь в содеянном», - заявил спортсмен суду.

Отвечая на вопрос судьи о том, чем он может объяснить свое поведение, Александр Емельяненко ответил: «Тем состоянием, в котором был».

Ранее стало известно, что Емельяненко задержали в Кисловодске после ДТП, в которое он попал, находясь в нетрезвом виде. 37-летний боец не захотел сдаваться сотрудникам ДПС и попытался скрыться. Спортсмена удалось задержать лишь с помощью наряда ППС.

Кадры инцидента позже появились в Сети.