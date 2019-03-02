Александр Овечкин установил абсолютный рекорд НХЛ по результативности

Капитан хоккейного клуба Washington Capitals и форвард сборной России Александр Овечкин установил новый рекорд регулярных матчей национальной хоккейной лиги.

Россиянин стал первым игроком НХЛ, которому удалось забросить не менее 45 шайб в каждом сезоне на протяжении 10 лет.

Такого в заокеанской лиге еще не случалось. Историческое достижение Овечкин оформил в гостевой игре своего клуба с New York Islanders.

Столичные игроки одержали победу со счетом 3:1, причем победную шайбу в ворота соперников мощным щелчком отправил капитан Вашингтона.

Теперь у Александра 75 очков в 64 матчах.