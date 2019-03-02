Александр Овечкин установил абсолютный рекорд НХЛ по результативности
Предыдущее лучшее достижение принадлежит Уэйну Грецки и Майку Босси, у которых по девять результативных сезонов, в которых они забросили более 45 шайб.
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Капитан хоккейного клуба Washington Capitals и форвард сборной России Александр Овечкин установил новый рекорд регулярных матчей национальной хоккейной лиги.
Россиянин стал первым игроком НХЛ, которому удалось забросить не менее 45 шайб в каждом сезоне на протяжении 10 лет.
Такого в заокеанской лиге еще не случалось. Историческое достижение Овечкин оформил в гостевой игре своего клуба с New York Islanders.
Столичные игроки одержали победу со счетом 3:1, причем победную шайбу в ворота соперников мощным щелчком отправил капитан Вашингтона.
Теперь у Александра 75 очков в 64 матчах.