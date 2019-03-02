Хоккеисту попали коньком по горлу прямо во время игры

В США прошел хоккейный матч между командами Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». В один из моментов игры произошло столкновение игроков Джонни Бойчака и Митчелла Марнера.

Момент не стал бы особо значимым, если бы при падении Марнер задел Бойчака коньком по шее. Пострадавший сразу же постарался обезопаситься и прикрыл шею сначала рукой, а затем полотенцем. Бойчака оперативно увели с ледовой арены врачи. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

Scary moment last night as Boychuk takes Marner’s skate to his throat.



He was ok.



Video from @TheFlintor pic.twitter.com/mezrcZliNI — hockeyfights (@hockeyfights) 1 марта 2019 г.

Однако, уже в следующем тайме игры хоккеист «Айлендерс» вновь сражался за шайбу. Предположительно, полученная травма оказалась несильной.

Ранее в Новосибирске хоккеист умер прямо во время матча. Трагедия произошла в ходе встречи между командами «Ударник» и «Титаны». Внезапно вратарю одной из команд стало плохо и он упал замертво.