Россия завоевала серебро в мужской эстафете на ЧМ по лыжным гонкам
Российская команда финишировала вслед за норвежскими спортсменами и уступила победителям около 40 секунд.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
На Чемпионате мира по лыжным гонкам, которые проходят в австрийском Зеефельде, сборная России завоевала серебро в мужской эстафете. В составе нашей четверки бежали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов.
Российская команда финишировала вслед за норвежскими спортсменами и уступила победителям около 40 секунд.
На третьем месте команда Франции.