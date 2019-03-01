Александр Емельяненко попал в ДТП

Российский боец Александр Емельяненко попал в серьезное ДТП в Кисловодске. По данным МВД, он проигнорировал требования сотрудников полиции остановиться и попытался скрыться от них.

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент спортсмен задежан и направлен в отдел полиции для дальнейшего разъяснения ситуации.