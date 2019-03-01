Огонь Универсиады-2019 зажгли в Красноярске

Огонь зимней Универсиады-2019 зажгли на стадионе «Платинум Арена» в Красноярске. Международные студенческие спортивные игры официально открыты. Чашу зажгли мэр Красноярска Сергей Еремин и президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

Всего по улицам Красноярска 70 факелоносцев преодолели расстояние в 11 километров. Министр спорта РФ Павел Колобков присутствовал на церемонии. Он отметил, что церемония открытия пройдет завтра.

«Следующие 10 дней буду очень насыщенными. Думаю, что все спортсмены почувствуют наше гостеприимство и радость спортивной борьбы», - отметил министр спорта

Эстафета огня студенческих Игр стартовала 20 сентября из Турина. На территории России огонь Универсиады побывал в 30 городах.

Международная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.