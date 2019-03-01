В Красноярске стартовал финальный этап эстафеты огня Универсиады

В Красноярске начался заключительный этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года. Факел стартует от библиотеки Сибирского федерального университета и закончит свой долгий путь в спортивном комплексе «Платинум Арена».

Семьдесят человек, сменяя друг друга, пронесут огонь по главным улицам столицы студенческих Игр. Красноярск станет последним, 33-м по счету городом «огненного» пути. Старт эстафете был дан еще в сентябре в Турине.

На «Платинум Арене» состоится церемония открытия Всемирной зимней универсиады. Но предварительные соревнования уже начались. Всего на соревнования приехали 3000 спортсменов из более чем полусотни стран. Универсиада продлится до 12 марта.

Ранее сборная РФ прибыла на Универсиаду в Красноярск. По-сибирски гостеприимно там встретили в общей сложности 17 делегаций спортсменов из разных стран, многие из которых оказались в России впервые.