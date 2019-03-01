Отец Хабиба Нурмагомедова назвал имя будущего соперника сына

Абдулманап Нурмагомедов, который является отцом и тренером российского бойца, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, озвучил имя нового соперника сына.

Как уточнил Нурмагомедов-старший в своем Instagram, имя соперника определится после того, как ирландец Конор Макгрегор и американец Тони Фергюсон проведут бой на турнире UFC 237, который пройдет в Рио-де-Жанейро.

По словам Абулманапа Нурмагомедова, именно победитель предстоящего турнира станет новым соперником россиянина.

«Вот теперь вы на правильном пути», - написал он.

Ранее Хабиб Нурмагомедов предложил канадцу Жоржу Сен-Пьеру провести с ним бой в ноябре.