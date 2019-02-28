Бизнес на крови: австрийских лыжников поймали с поличным на употреблении допинга

На старт на чемпионате мира по лыжным гонкам в Австрии не вышли сразу пять спортсменов. Как выяснилось позже, их задержали за применение допинга. А по австрийским законам за такое нарушение можно получить до трех лет тюрьмы. И похоже, что эти аресты - только вершина айсберга. По данным следствия, существует целая глобальная сеть, которая затрагивает разные виды спорта.

Не единичный случай, а хорошо налаженная, разветвленная сеть по поставке в организм спортсменов допинга под видом их же собственной крови была выявлена в ходе спецоперации под кодовым названием «Кровопускание». Ее накануне, прямо во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде и соседней Германии, провели 120 полицейских. Задержаны 11 человек. В том числе пятеро спортсменов - из Австрии, Эстонии и Казахстана, а также врачи и их сообщники.

«Для того чтобы обеспечить гособвинение доказательствами, нам необходимо было поймать одного из спортсменов с поличным. Во время рейда подразделения специального назначения "Кобра" он был пойман прямо при переливании крови. В ходе расследования была получена информация, что это глобальная сеть, которая работает уже не менее 5 лет по всему миру и затрагивает другие виды спорта», - рассказал представитель Федерального управления полиции Австрии Дитер Цефан.

Выйти на след международной преступной группировки удалось благодаря откровениям одного из ее участников. Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр был уличен в употреблении запрещенных препаратов еще во время Олимпиады в Сочи. Месяц назад в интервью небезызвестному Хайо Зеппельту с немецкого канала ARD в программе «Жадность до золота - путь в допинговую ловушку» он открыто рассказал о практике симуляции астмы в рядах австрийских спортсменов - для доступа к запрещенным препаратам - и показал всему миру новый способ мошенничества.



«Когда обман вскрылся, я был просто шокирован, был момент, когда я подбежал к окну но в последний момент, когда я уже хотел выпрыгнуть, услышал крик и вспомнил, что в соседней комнате мой сын», - поделился своими эмоциями Йоханнес Дюрр.

Так реагировали не все. Еще один лыжник из Австрии Доминик Бальдауф, по совместительству курсант местной полицейской академии, был в прямом смысле кровно заинтересован в победе.

На своей странице в одной из соцсетей он писал: для того чтобы его мечты стали реальностью, ему нужна лишь храбрость. Теперь понятно, о какой силе воли шла речь. Переливание крови обогащало ее эритроцитами. Красными кровяными тельцами, отвечающими за доставку в организм кислорода, который особенно был востребован на длинных дистанциях.

Любопытно и то, что эта «кровавая» история тянулась не первый год. На олимпиадах в Турине и Солт-Лейк-Сити в расположении австрийской сборной уже находили шприцы, пакеты и аппараты для переливания крови. Но тогда ее глава Маркус Гандлер сумел сохранить свой пост. Теперь вряд ли отделается малой кровью.

Неофициальной столицей этого бизнеса на крови называют немецкий город Эрфурт, где находилась подпольная лаборатория с центрифугой. Руководил ей, по всей видимости, некий Марк. По информации СМИ, уже обвинявшийся в подобных манипуляциях на всемирно известной гонке «Тур де Франс» еще 10 лет назад.