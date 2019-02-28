Колобков поприветствовал участников зимней Универсиады в Красноярске

Министр спорта России Павел Колобков прибыл в Красноярск, чтобы поприветствовать делегатов и участников Всемирной зимней универсиады. Он пожелал всем успехов и выразил надежду на то, что спортсмены смогут найти время в своем графике, чтобы посетить Красноярск и почувствовать «доброжелательность наших болельщиков, жителей города».

«Рад приветствовать делегатов и спортсменов здесь, в Красноярске. Такая церемония стала хорошей традицией, которая проходит на всех олимпиадах и универсиадах, после этой церемонии вы станете полноправными жителями деревни», - обратился к собравшимся Колобков.

Для проживания делегаций созданы все условия - и для тренировок и для отдыха. Организаторы подготовили для участников и культурную программу.

Спортивные объекты и новые корпуса для проведения Универсиады построены на территории Сибирского федерального университета.

«На протяжении последних пяти лет Россия готовилась и ждала вас, были построены спортивные объекты и корпуса», - рассказал министр спорта.

После завершения церемонии Колобков проведет встречу с российской делегацией.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.