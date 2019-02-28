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В полиции Австрии заявили, что пойманный на допинге лыжник - член международной группы махинаторов

Ян Брацкий
11:33 28.02.2019
Сегодня австрийская полиция допросит подозреваемых в нарушении допинговых правил и решит вопрос с их возможным арестом.

Допинговый скандал разгорается на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

Местная полиция вместе с немецкими коллегами задержала девять человек, в том числе пятерых спортсменов из Австрии, Эстонии и Казахстана. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил и создании преступной группы.

Одного из атлетов во время рейда застали за переливанием крови: этот способ не распознает ни одна химическая экспертиза, но благодаря процедуре спортсмен получает дополнительные силы.

Расследование началось после того, как австрийский лыжник Йоханнес Дюрр рассказал о целой сети махинаторов, организованной спортивным врачом из Германии Марком Шмидтом. В прошлом он уже был замешан в допинг-скандале в велоспорте.

«Для того чтобы обеспечить государственное обвинение доказательствами, нам необходимо было поймать одного из спортсменов с поличным. Во время рейда подразделения специального назначения "Кобра" он был пойман прямо во время переливания крови. В ходе расследования была получена информация, что это глобальная сеть, которая работает уже не менее пяти лет по всему миру и затрагивает другие виды спорта», - заявил журналистам представитель Федерального управления полиции Австрии Дитер Цефан.

Сегодня, как ожидается, австрийская полиция проведет допросы и решит, будут ли предъявлены обвинения лыжникам, а также имеются ли основания для их ареста.

Наша сборная по результатам допинг-проб абсолютно чистая и показывает хорошие результаты на дистанции.

Александр Бессмертных в гонке на 15 километров классическим стилем завоевал серебро. Сегодня ждем женскую эстафету.

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