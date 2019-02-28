Умер российский боец MMA Аркадий Лисин

Аркадий Лисин, участник турнира «Плотформа S-70», бывший чемпион организации Prime Selection, умер в возрасте 21 года.

Как уточнили в Prime Fight Management, российского бойца не стало в среду, 27 февраля.

«Аркадий скоропостижно скончался 27 февраля. Причины смерти выясняются», - говорится в сообщении.

Лисин был чемпионом Prime Selection в 2016 году. Он выступал на международном турнире по самбо «Плотформа S-70» в 2017 году. На счету Лисина было шесть побед и два поражения в смешанных единоборствах.