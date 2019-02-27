Туктамышева не вошла в основной состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Чемпионка мира - 2015 Елизавета Туктамышева не вошла в основной состав сборной России на чемпионат мира - 2019 по фигурному катанию. В заявке от России представлены олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева. Информация опубликована на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Из 27 членов тренерского совета федерации за включение в основной состав сборной Медведевой проголосовали 19 человек, Туктамышевой - семь человек, один воздержался.

На прошлой неделе Евгения Медведева одержала победу в финале Кубка России в Великом Новгороде. Туктамышева заняла второе место.