Десятки болельщиков приехали в Шереметьево, чтобы пожелать удачи участникам Универсиады

В аэропорту Шереметьево торжественно проводили на Универсиаду российскую студенческую сборную. Десятки болельщиков, друзья и родные собрались пожелать им удачи.

Спортсмены, пребывающие в приподнятом настроении, с удовольствием фотографировались с талисманом Игр.

Тренеры обещали, что их подопечные постараются завоевать максимальное количество медалей.

«Команда находится в очень боевом настроении, все настроены хорошо. Многие сегодня только приехали с Кубка России, который проходил в Сыктывкаре. Кстати, некоторые стали призерами среди взрослых, так что команда боевая. Думаю, что лыжники выступят достойно», - пообещал провожающим тренер российской команды по лыжным гонкам Эдуард Галеев.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Там разыграют награды в 11 видах спорта. В их числе биатлон, лыжные гонки, фигурное катание и хоккей, в которых россияне традиционно сильны.

Но и борьба ожидается серьезная. На соревнования приедут команды из 59 стран мира.