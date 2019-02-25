Федерация фигурного катания подала заявочный состав российской сборной на чемпионат мира

Федерация фигурного катания на коньках России к настоящему моменту не вносила изменений в заявочный состав сборной на ЧМ-2019. Такое заявление сделал глава ФФККР Александр Горшков.

При этом он добавил, что в заявку включены те же спортсмены, что были заявлены на чемпионат Европы, который прошел в Минске.

«После финала Кубка России (завершился 22 февраля - прим. ред.) времени для детального обсуждения состава сборной тренерским советом и утверждения его исполкомом ФФККР практически не было. Однако нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев [ISU] мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним», - сказал Горшков, отметив, что «регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе» до начала ЧМ.

Напомним, в 2019 году чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама в период с 18 по 24 марта.