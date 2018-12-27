Грандиозный ЧМ-2018 и 95-летие ЦСКА: главные спортивные события года

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина рассказала «Звезде» о главных событиях года, произошедших в уходящем году.

«Для меня, как для первого заместителя начальника ЦСКА самое главное событие в спортивной жизни и составляющей нашего клуба и я думаю в нашем российском спорте - это 95-летие нашего великого прославленного клуба - Центрального спортивного клуба армии. Я хочу сказать, что мы подошли к этой дате с отличными успехами. Это конечно, олимпийские игры, выигранные нашей хоккейной державой, потому что и в сборной хоккейной команде были представители ЦСКА», - сказала Хоркина.

Также спортсменка отметила, что одним из главных событий 2018 года является чемпионат мира по футболу, который прошел в разных городах России.