Грандиозный ЧМ-2018 и 95-летие ЦСКА: главные спортивные события года
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина рассказала «Звезде» о главных событиях года, произошедших в уходящем году.
«Для меня, как для первого заместителя начальника ЦСКА самое главное событие в спортивной жизни и составляющей нашего клуба и я думаю в нашем российском спорте - это 95-летие нашего великого прославленного клуба - Центрального спортивного клуба армии. Я хочу сказать, что мы подошли к этой дате с отличными успехами. Это конечно, олимпийские игры, выигранные нашей хоккейной державой, потому что и в сборной хоккейной команде были представители ЦСКА», - сказала Хоркина.
Также спортсменка отметила, что одним из главных событий 2018 года является чемпионат мира по футболу, который прошел в разных городах России.
«Второе для меня радостное событие-это подписание Концепции подготовки спортивного резерва, потому что у нас есть подрастающая молодежь. Это и есть тот резерв, который после олимпийских игр в Токио и после олимпийских игр в Китае будет защищать в дальнейшем на международной арене наши цвета триколора», - отметила Хоркина.