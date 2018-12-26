Завершено предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина

Предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева завершено.

Об этом сообщила вице-президент гильдии российских адвокатов Татьяна Стукалова, которая является одним из защитников спортсменов.

«После новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы уголовного дела», - написала она в своем Instagram-аккаунте.

Стукалова констатировала, что расследование было проведено с дефектами и пробелами, которые, «очевидно, не позволят направить его в суд».

Напомним, следствие переквалифицировало статью, по которой обвиняются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, на более тяжкую. Теперь вместо побоев им вменяют причинение легкого вреда здоровью. Причиной такого решения следственных органов стали результаты проведенной судебно-медицинской экспертизы.

Мамаева и Кокорина арестовали 11 октября после драки с участием водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака и генерального директора НАМИ Сергея Гайсина в Москве. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».