Опубликовано видео обновленного стадиона «Динамо» изнутри

Реконструкция стадиона «Динамо», длившаяся десять лет, завершилась, и 27 ноября он получил разрешение на эксплуатацию. Пресс-служба «Динамо» опубликовала в своем YouTube-аккаунте видео экскурсии по обновленному спорткомплексу.

Стадион готов к проведению игр. Первый матч на обновленной арене состоится 10 марта - в рамках 19-го тура чемпионата России «бело-голубые» встретятся с московским «Спартаком».

«Динамо» был построен ко Всесоюзной спартакиаде 1928 года. До открытия «Лужников» на этом стадионе проходили все крупнейшие соревнования в СССР. В 2008 году здесь был проведен последний матч, после этого началась крупнейшая реконструкция спорткомплекса.

Стадион получил название «ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина». Единственной сохраненной частью исторического стадиона, который был построен еще в 1920-е годы, стала западная трибуна. Остальные трибуны выстроили заново, при этом повторив архитектурно-художественное оформление фасадов в редакции 1928 и 1936 годов.