Головин, Черышев и Дзюба попали в сотню лучших футболистов года

Сразу три российских спортсмена вошли в топ-100 лучших футболистов года по версии испанского издания Marca. Это Александр Головин, Денис Черышев и Артем Дзюба. Правда, пока издание обнародовало только конец списка, места с 71-го по 100-е.

Самую высокую позицию из опубликованных занял полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин – он расположился на 78-м месте.

Хавбек испанской «Валенсии» Денис Черышев расположился на 89-м месте, а форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба почти замкнул сотню, став 97-м.

Напомним, все три футболиста выступали за сборную России на прошедшем Чемпионате мира по футболу, в котором наша команда дошла до четвертьфинала.