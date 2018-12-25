СМИ: Глушакову может грозить десять лет тюрьмы

Капитану клуба «Спартак» Денису Глушакову может грозить до десяти лет тюрьмы за вывод крупных сумм денег. Это предположение озвучил адвокат жены футболиста Сергей Жорин.

По словам юриста, у него появилась оперативная информация о выводе Глушаковым денежных средств, причем спортсмен якобы вывел сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Жорин отметил, что статья УК РФ, в которой говорится о наказании за подобные деяния, предусматривает срок до десяти лет заключения.

«Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы… Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено, скоро подготовим и направим», - рассказал адвокат изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Дениса Глушакова вызвали на допрос в полицию. Причиной тому послужило его заявление о намерении убить жену Дарью. Намерения футболиста до этого подтвердились аудиозаписью, на которой капитан «Спартака» в резкой нецензурной форме угрожает супруге.