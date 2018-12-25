Губерниев отреагировал на новость о завершении карьеры Шипулиным

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о завершении спортивной карьеры Антоном Шипулиным.

«У меня, друзья, ещё теплилась надежда, что продолжит, но тщетно!», - признался он в своем Instagram.

После чего Губерниев поблагодарил завершившего карьеру спортсмена.

Напомним, 25 декабря член сборной России на Кубке мира по биатлону Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Последний старт спортсмена - «Рождественская гонка» - состоится 29 декабря в Гельзенкирхене.

Антон Шипулин – чемпион Олимпиады-2014 и чемпион мира-2017 в эстафете. Кроме того, он является бронзовым медалистом Игр-2010 в эстафете и многократно занимал призовые места чемпионатов мира.