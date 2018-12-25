В Москве мошенники обманули родителей начинающих футболистов на миллиард рублей

В Москве мошенники собрали с родителей начинающих футболистов около одного миллиарда рублей.

На настоящий момент оба подозреваемых были задержаны. Ими оказались мужчины 33 и 40 лет. Под предлогом открытия новых футбольных клубов они заключали договоры целевого денежного займа. Так, они получили сумму, которая не отражалась в счетах и бухгалтерском учете компании.

Все школы перестали существовать в 2018 году, однако денежные средства гражданам не были возвращены. Всего потерпевшими признаны более 700 человек.

«СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», - заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.