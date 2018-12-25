Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин решил завершить карьеру. Об этом сам спортсмен заявил в ходе пресс-конференции.

В настоящий момент Шипулину 31 год. Из-за высоких нагрузок биатлонист испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Так, только за последние несколько месяцев он три раза перенес вирусные заболевания.

Тем не менее, по словам самого спортсмена, главной причиной ухода послужил недопуск России на Олимпиаду-2018.

«Послужило этому несколько причин, одна из которых и самая важная – прошлогодняя ситуация, когда нас не пригласили на Олимпиаду, когда мы готовились и были очень хорошо готовы. По ряду причин мы не поехали туда», - заявил Шипулин.

Как отметил биатлонист, после этой ситуации российских спортсменов начали подозревать в употреблении допинга и беспочвенно обвинять в жульничестве.

«Не нашел той мотивации, как в 20 лет, когда можно закрыть на все глаза», - добавил он.

Шипулин является чемпионом Олимпиады-2014 и чемпионом мира-2017 в эстафете. Также он завоевал бронзовую медаль Игр-2010 в эстафете и многократно занимал призовые места чемпионатов мира.

