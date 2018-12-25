Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Дарья Михалина
10:52 25.12.2018
Член сборной России на Кубке мира по биатлону Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.
Фото: Kalle Parkkinen, Newspix24, Globallookpress

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин решил завершить карьеру. Об этом сам спортсмен заявил в ходе пресс-конференции.

В настоящий момент Шипулину 31 год. Из-за высоких нагрузок биатлонист испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Так, только за последние несколько месяцев он три раза перенес вирусные заболевания.

Тем не менее, по словам самого спортсмена, главной причиной ухода послужил недопуск России на Олимпиаду-2018.

«Послужило этому несколько причин, одна из которых и самая важная – прошлогодняя ситуация, когда нас не пригласили на Олимпиаду, когда мы готовились и были очень хорошо готовы. По ряду причин мы не поехали туда», - заявил Шипулин.

Как отметил биатлонист, после этой ситуации российских спортсменов начали подозревать в употреблении допинга и беспочвенно обвинять в жульничестве.

«Не нашел той мотивации, как в 20 лет, когда можно закрыть на все глаза», - добавил он.

Шипулин является чемпионом Олимпиады-2014 и чемпионом мира-2017 в эстафете. Также он завоевал бронзовую медаль Игр-2010 в эстафете и многократно занимал призовые места чемпионатов мира.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.12.2018, 08:47
Движение по крымской трассе «Таврида» откроют 31 декабря
Дата25.12.2018, 09:32
Опубликованы кадры отражения «массированного ракетного удара» комплексами С-300
Дата25.12.2018, 10:52
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата25.12.2018, 10:28
Новые комплексы с беспилотниками «Элерон» и «Орлан-10» поступили на вооружение войск ЦВО
Дата25.12.2018, 09:54
Генконсульство РФ в Латвии восстановило кладбище советских солдат
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:52 Спорт
Видео
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
10:38 В стране и мире
Видео
Аналог Великой Китайской стены сняли с беспилотника
10:05 В стране и мире
Видео
Бурейскую ГЭС сняли со спутника после схода оползня
09:30 В стране и мире
В России пересмотрят правила оплаты отопления
06:00 В стране и мире
Видео
Россия скорбит в день годовщины катастрофы Ту-154 над Черным морем
События дня
События дня
Пожар в шахте в Соликамске
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Мосийчук и Семченко устроили драку в прямом эфире: видео
«Шумерская проблема»: установлена причина гибели цивилизации
Против Игоря Талькова возбудили уголовное дело
Украинский генерал рассказал, как Киев лишил себя «документов на Крым»
Видео
Над Екатеринбургом взошли три солнца: видео
Стала известна причина смерти 31-летней российской актрисы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.