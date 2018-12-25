НХЛ признала гол Овечкина лучшим в 2018 году

Национальная хоккейная лига признала гол форварда Washington Capitals Александра Овечкина в ворота Winnipeg Jets лучшим в 2018 году.

Для российского хоккеиста забитая шайба стала 600-й в спортивной карьере. На втором месте оказался нападающий Pittsburgh Penguins Синди Кросби, а на третьем – форвард Washington Capitals Ларс Эллер, который забросил решающую шайбу в финале Кубка Стэнли, пишет «Советский спорт».

Пятерку лучших по решению НХЛ замкнули Патрик Лайне из Winnipeg Jets и Вильям Карлссон из Vegas Golden Knights.