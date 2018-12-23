В Москве состоялись массовые спортивные соревнования «Игры героев»

В Москве проходит масштабное спортивное мероприятие - первые массовые состязания по физической подготовке «Игры героев». На легкоатлетическом манеже ЦСКА любой желающий может проверить собственные силы, скорость и выносливость.

Открыли игры начальник Центрального спортивного клуба армии Артем Громов и руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу. Она отметила большое количество пришедших на мероприятие людей.

«Я уверена, что мы будем развивать это дальше. Основная задача - чтобы люди не сидели зимой на диване, а продолжали заниматься спортом, соревноваться, готовиться к открытию нового сезона», - сказала Шойгу.

Команды состязаются сразу в нескольких дисциплинах. Среди них бег, прыжки в длину и толкание ядра. В финальной эстафете участникам предстоит преодолеть сложнейшие экстремальные препятствия - заборы, сетки и многое другое. Победителям вручат кубки и медали.