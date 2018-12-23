Медведева не вошла в сборную России на чемпионат Европы

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав на чемпионат Европы. Список участников опубликован на сайте федерации. Из него следует, что двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева не вошла в состав сборной.

Такое решение было принято по итогам заседания исполкома.

В женском одиночном катании сборную Россию представят Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Евгения Медведева станет запасной вместе с еще одной чемпионкой мира, Елизаветой Туктамышевой.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 21 по 27 января.

Накануне сообщалось, что зрители устроили акцию поддержки двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой после ее выступления в произвольной программе на чемпионате России. Поклонники забросали лед розами и мягкими игрушками.