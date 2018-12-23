Фигуристка Щербакова заняла первое место на чемпионате России

Фигуристка Анна Щербакова стала первой на чемпионате России, который завершился в Саранске. Восходящая звезда одиночного катания в сумме за короткую и произвольную программы сумела набрать 229,78 балла.

На вторую позицию судьи поставили Александру Трусову (229,71), бронза у Алены Косторной (226,54).

Сенсацией стало то, что золотым олимпийским призеркам Алине Загитовой и Евгении Медведевой не нашлось места на подиуме. Подопечная Этери Тутберидзе остановилась на пятом месте (212,03), Медведева – седьмая (205,90)

«Я довольна прокатом программ, мне удалось выполнить все элементы. Но нужно работать над вращением. Задача была чисто откатать, я справилась, я довольна. У нас все впереди», - рассказала Щербакова журналистам после объявления итогов.

Победу Щербаковой омрачает одно обстоятельство, а именно возрастное ограничение под которое попадает чемпионка России, сообщает РИА Новости.

Девушке 14 лет, а это значит, что она не сможет принять участие во взрослых международных стартах.

Европейский чемпионат начнется 21 января и в течении недели сильнейшие фигуристы старого света сойдутся на катке в Минске.