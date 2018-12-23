Диллиан Уайт нокаутировал Дерека Чисору

Американский боксер Диллиан Уайт победил соотечественника Дерека Чисору и защитил титулы чемпиона WBC Silver и WBO International. Бой, который состоялся в Лондоне, был остановлен в 11-м раунде после того, как Чисора оказался в нокауте.

Отметим, что спортсмены уже встречались на ринге в 2016 году. Тогда победу раздельным судейским решением одержал Уайт.

Теперь Диллиан Уайт может встретиться с чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF британцем Энтони Джошуа, от которого потерпел единственное поражение в карьере три года назад.