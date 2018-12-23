«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф Сити» в первом матче после отставки Моуриньо

Футбольная команда «Манчестер Юнайтед» в матче 18-го тура чемпионата Англии выиграла у «Кардифф Сити» со счетом 5:1. Игра стала первой для манкунианцев под руководством нового главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, который сменил Жозе Моуринью, сообщает Чемпионат.com.

Открыл счет Маркус Рэшфорд. В середине первого тайма Андер Эррера забил второй гол, однако скоро Виктор Камараса сократил разрыв. Через несколько минут Антони Марсьяль забил третий мяч. Во втором тайме Джесс Лингард оформил дубль.

После этой встречи «МЮ» поднялся на шестое место в турнирной таблице английского национального первенства, набрав 29 очков. «Кардифф Сити» занимает 17 место.

Ранее стало известно, что главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уволили со своей должности. На его место был временно назначен Майкл Каррик.

