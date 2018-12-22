Анна Щербакова обошла Загитову и Медведеву на чемпионате России по фигурному катанию

Анна Щербакова победила в чемпионате России по фигурному катанию. Спортсменка набрала 229,78 балла по сумме двух программ.

Второе место завоевала Александра Трусова с 229,71 баллами. Третье место досталось Алене Косторной с 226,54 баллами.

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова набрала 212,03 баллов и стала пятой, а двукратная чемпионка мира Евгения Медведева – седьмой (205,90 балла).

