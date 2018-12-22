После выступления Медведевой зрители забросали лед розами

Зрители устроили акцию поддержки двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой после ее выступления в произвольной программе на чемпионате России.

Поклонники забросали лед розами и мягкими игрушками. Как сообщает «Советский спорт», всего было собрано 500 цветов. Сама Медведева призналась, что болельщики искупали ее в любви.

Двадцать первого декабря Евгения Медведева заняла 14-е место в короткой программе чемпионата России. Она получила 143,66 балла за произвольную программу, в сумме с короткой - 205,90.

Чемпионат, который проходит в Саранске, завершится 23 декабря.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева вышла в прямой эфир со своей страницы в Instagram. Сдерживая слезы, она поблагодарила болельщиков за поддержку и выразила уверенность, что сможет справиться со всеми трудностями.