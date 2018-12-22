Российский биатлонист Логинов взял серебро на этапе Кубка мира
Российский биатлонист допустил четыре промаха и уступил победителю 6,2 секунды.
Фото: Plihal Libor CTK, Globallookpress
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии, допустив четыре промаха.
Норвежец Йоханнес Бе показал время 31 минута 59 секунд и занял первое место, также допустив четыре промаха. Он опередил россиянина на 6,2 секунды.
На третьем месте оказался норвежец Тарьей Бе (+23,9 секунды; 1 промах).