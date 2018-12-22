Новый тренер Медведевой усомнился, что сможет помочь ей победить

Новый тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер усомнился в том, что сможет помочь ей стать чемпионкой. Об этом сообщает газета «Известия».

«Я не могу сказать, что смогу вновь сделать Медведеву чемпионкой, но мы стараемся, чтобы она продолжала любить фигурное катание и вносила вклад в этот вид спорта», - сказал тренер.

Он также отметил, что Медведева пытается доказать всем, что сделала правильный шаг, переехав в Канаду. По словам тренера, другим выходом для спортсменки стало бы завершение карьеры.

«Другим вариантом для нее было завязать со спортом совсем», - отметил тренер.

Брайан Орсер добавил, что после Олимпиады Медведева нуждалась в индивидуальном подходе.

Ранее заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Медведевой. Она считает, что фигуристка не смогла одержать победу из-за неуверенности в связи с взрослением или перелетом из Канады.

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала первой в короткой программе на чемпионате России в Саранске. Евгения Медведева оказалась на 14-й позиции.