В США призвали WADA вновь лишить статуса РУСАДА

Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт прокомментировал историю со срывом работы экспертов WADA в московской лаборатории.

«Сюрприз, кто-то шокирован этим? Будем надеяться, что руководство WADA наконец-то усвоило урок и немедленно объявит РУСАДА несоответствующим кодексу организации. Все остальное - просто еще один удар ножом в спину "чистых" спортсменов», - заявил он в интервью Assosiated Press.

Речь идет о том, что 20 сентября исполком WADA восстановил РУСАДА в своих правах, которых оно лишилось в конце 2015 года.

Например, в качестве одного из условий, которые были выдвинуты Всемирным антидопинговым агентством, было предоставление доступа к московской лаборатории для международных экспертов до 31 декабря текущего года.

Их работа в настоящее время приостановлена, поскольку оборудование этой рабочей группы необходимо согласовать с российским законодательством. Если же этот вопрос не удастся решить, то РУСАДА с 1 января 2019 года вновь будет отстранено.

Ранее руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди поддержал решение исполкома организации, которое касается восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).