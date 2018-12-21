Медведева со слезами на глазах поблагодарила своих поклонников за поддержку

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая заняла 14 место в короткой программе на чемпионате России, вышла в прямой эфир со своей страницы в Instagram. Сдерживая слезы, поблагодарила болельщиков за поддержку и выразила уверенность, что сможет справится со всеми трудностями, сообщает «Спорт Экспресс».

«Сегодня я хочу сказать вам только одно. Как бы ни закончился сегодняшний день, серьезно, сегодня я обрела веру в себя и в то, что все будет хорошо», - сказала она.

Она отметила поддержку поклонников, с которой «плохо быть не может».

Ранее заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Медведевой. Она считает, что фигуристка не смогла одержать победу из-за неуверенности фигуристки в связи со взрослением или перелетом из Канады.

