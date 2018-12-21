Загитова рассказала, что не общалась с Медведевой на чемпионате России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала журналистам, что на чемпионате России не общалась со своей коллегой двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Нет», – ответила Загитова на заданный ей вопрос.

Чемпионат России в Саранске стал первым мероприятием после Олимпийских игр в Пхенчхане, где Алина Загитова и Евгения Медведева выступают вместе.

Ранее заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России. По ее словам, неуверенность фигуристки может быть связана как взрослением, так и перелетом из Канады.

Загитова стала первой в короткой программе на чемпионате России в Саранске. Медведева оказалась на 14-й позиции.