Загитова рассказала, что не общалась с Медведевой на чемпионате России
Чемпионат России в Саранске стал первым мероприятием после Олимпийских игр в Пхенчхане, где Алина Загитова и Евгения Медведева выступают вместе.
Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала журналистам, что на чемпионате России не общалась со своей коллегой двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
«Нет», – ответила Загитова на заданный ей вопрос.
Чемпионат России в Саранске стал первым мероприятием после Олимпийских игр в Пхенчхане, где Алина Загитова и Евгения Медведева выступают вместе.
Ранее заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России. По ее словам, неуверенность фигуристки может быть связана как взрослением, так и перелетом из Канады.
Загитова стала первой в короткой программе на чемпионате России в Саранске. Медведева оказалась на 14-й позиции.