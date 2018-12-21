Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал второе место в спринта на третьем этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место. Об этом сообщает RT.

Спортсмен пришел к финишу с результатом 23 минуты 30,9 секунды. Первое место занял норвежец Йоханнес Бе с результатом 23 минуты 9,9 секунды. Бронзу завоевал австрийский биатлонист Тобиас Эберхард.

Для Логинова это третья награда в текущем сезоне. Ранее на этапе в словенской Поклюке он дважды становился третьим. Сейчас в общем зачете Кубка мира россиянин поднялся на второе место. Лидером является Йоханнес Бе.

