«Мы сами виноваты в сложившейся ситуации» - Путин о допинговых скандалах вокруг российских спортсменов

Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с допинговыми скандалами, в центре которых оказались российские спортсмены.

«В значительной степени мы сами виноваты в сложившейся ситуации, потому что применение допинга все-таки было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне. Это не так, этого никогда не было, нет и никогда не будет», - подчеркнул глава РФ.

Он также добавил, что следует признать свою вину в том, что «должным образом не смогли организовать работу по борьбе с допингом».

При этом Путин отметил, что борьба с применением запрещенных препаратов в спорте не дала еще 100%-ный результат, но работа к сегодняшнему дню в этой области была проделана колоссальная.

Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в 12:00 в столице. В этом году на нее было аккредитовано рекордное количество журналистов - 1702.